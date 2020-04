Avô pegou menino sem consentimento da ex-nora

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (15/04), por volta das 16h15min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova, onde uma mulher de 30 anos de idade relatou que deixou seu filho de cinco anos de idade com a sua mãe (avó) do menino para ir trabalhar.

Ela relatou aos policiais que seu ex-sogro (avô), pegou o menino sem o seu consentimento e o levou para casa. Após indagar a atitude por telefone a mulher foi ameaçada, temendo pela sua segurança para ir buscar o filho.

Os policiais militares acompanharam a mãe até a Rua Benemérito Antonio Kvistchal, Vila Nova, onde localizaram o menino, sendo conduzido o avô, um homem de 72 anos de idade até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para às providências cabíveis.