Bebendo umas com o marido e acabou sendo agredida com socos

Na madrugada do último domingo (16/06), por volta das 01h15min a equipe da Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Rua XV de Novembro, momento que foi abordada por uma mulher.

Ela relatou que estava consumindo bebida alcoólica no centro com seu marido em dado momento tiveram uma discussão e o mesmo veio a desferir três socos em sua face. A equipe realizou buscas atrás do agressor e não obteve êxito.

A vitima foi orientado a procurar atendimento médico e formalizar a denuncia posteriormente, na Delegacia da Policia Civil de Rio Negro.