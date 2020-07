Bombeiros de Mafra atendem acidente com mulher ferida na BR-280

Na manh√£ desta ter√ßa-feira (14/07) a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocou at√© a BR-280,¬†¬†na localidade do Espig√£o do Bugre, pr√≥ximo ao Rio da Areia, para atender um acidente de tr√Ęnsito, envolvendo dois ve√≠culos.

O acidente envolveu o veículo Renault Kwid, placas de Jaraguá do Sul que veio a colidir contra um VW/Gol, placas de Monte Carlo/SC.

O motorista do Renault foi encontrado em p√©, estava consciente e orientado, sem les√Ķes aparentes e permaneceu no local.

O motorista do ve√≠culo VW/Gol, tamb√©m foi encontrado em p√©, fora do ve√≠culo, consciente e orientado, sem les√Ķes aparentes. No banco dianteiro do carona havia uma mulher de 53 anos, que se encontrava sentada no interior do ve√≠culo, consciente, orientada, relatava dores tor√°cicas.

No banco traseiro havia um menino de cinco anos, que n√£o apresentava les√Ķes aparentes. Eles assinaram a ficha de recusa e permaneceram no local.

Havia ainda no banco traseiro do Gol, uma mulher de 29 anos, que estava fora do veículo consciente e orientada, apresentando um inchaço no seu olho direito, com hemorragia, sendo realizado o curativo e encaminhamento para atendimento médico com sinais vitais normais.