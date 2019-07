Bombeiros de Mafra atenderam grave acidente no bairro Faxinal

Na noite desta quarta-feira (10/07), por volta das 20 horas à equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionados para atender um grave acidente com danos materiais e três pessoas com ferimentos.

Este acidente na BR-116,  no bairro Faxinal em frente a Comercial Mallon, envolveram os veículos, Toyota, placas de Papanduva e a GM/Blazer de Mafra. O motorista do Toyota se queixava de algia na região torácica. Após o atendimento pré-hospitalar foi conduzido pela equipe de resgate da Auto Pista ao hospital São Vicente de Paulo.

O condutor da GM/Blazer não sofreu lesões aparentes e seus passageiros, uma feminina se encontrava fora do veículo, sentada no meio fio da rotatória e se queixava de algia no membro superior esquerdo (úmero), com suspeita de fratura e referia algia torácica. O outro passageiro um menor (masculino) o qual se encontrava sentado junto com a feminina no meio fio da rotatória, com sinais vitais estáveis e queixando-se de algia no membro superior esquerdo (úmero), com suspeita de fratura fechada

Após os procedimentos de Atendimento pré hospitalar, todos os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para atendimento médico.