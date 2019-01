Bombeiros de SC viajam para reforçar socorro em Brumadinho

Bombeiros voluntários de Santa Catarina saíram de Indaial no Vale do Itajaí, por volta das 14h30, deste sábado (26), com destino a Brumadinho (MG). Equipes de sete cidades vão reforçar o socorro e resgate às vítimas da tragédia causada pelo rompimento da barragem da Vale.

A equipe é formada por 28 bombeiros voluntários das corporações de Indaial, Presidente Getúlio, Ibirama, Ilhota, São João do Itaperiú, Itaiópolis e Balneário Barra do Sul. Foram deslocados seis veículos de emergência.

O objetivo é trabalhar em cooperação com a Associação de Bombeiros e Equipes de Resgate Voluntário do Estado de Minas Gerais, Defesa Civil e demais órgãos de segurança nacional e estadual. A previsão inicial é permanecer sete dias na região do acidente.

Parte da equipe que vai a Minas Gerais é composto pela Unidade Arcanjo, força-tarefa permanente do CBV de Indaial que atua em desastres, criada em 2002. Esse grupo trabalhou na tragédia do Morro do Baú, em Ilhota (SC), em 2008; no Haiti, após o terremoto que assolou o país em 2010; e nos resgates às vítimas dos deslizamentos de terra em Teresópolis (RJ), em 2011.

Os Bombeiros Militares das cidades de Xanxerê, Curitibanos, Blumenau e Canoinhas, estão em prontidão em Porto União, que é um ponto estratégico para seguir viagem assim que forem chamados. A equipe conta com o serviço importante dos cães de salvamento, além de drones.