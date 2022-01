Briga entre irmãos gera morte no bairro Amola Flecha em Mafra

Na noite desta segunda-feira (24), por volta das 23h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Pioneira Angelina Pereira Fernandes, Bairro Amola Flecha, para averiguar denúncia de um homicídio.

No local os policiais encontraram um homem de 27 anos de idade, caído no chão, apresentando ferimento no tórax, causado por disparo de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou ausência total de sinais vitais na vítima.

Conforme relato de vizinhos e familiares aconteceu uma discussão entre a vítima e seu irmão, um homem de 30 anos de idade, o qual após efetuar o disparo fugiu do local numa motocicleta Honda/CG 125, de cor roxa, de sua propriedade.

Na casa do suspeito de autoria do homicídio os policiais encontraram uma espingarda de pressão de fabricação nacional, modificada para munição calibre 22, sendo a possível arma utilizada no crime, a qual foi apreendida. Foram acionados o Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil de Mafra, a qual assumiu a investigação e conclusão da ocorrência.

