Cachorro cai em poço e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Mafra

Após acionamento da guarnição do ABTRr-100 via Cobom, o Corpo de Bombeiros de Mafra foi até a Rua Pioneiro Pedro Custódio dos Santos, bairro Amola Flecha, e após informações da proprietária do terreno, contatou-se que no interior de um poço desativado havia um animal canino de pequeno porte.

A equipe utilizou de uma escada prolongável para descer no poço e resgatar o animal, que após ser retirado e avaliado não apresentava ferimentos sendo solto na imediações, pois não foi identificado o seu responsável. A proprietária do terreno foi orientada para realizar o cercamento e isolamento do poço, para prevenção de riscos de queda de pessoas e animais no local.

