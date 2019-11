Cachorro ficou preso na grade do portão em Mafra

No inicio da madrugada deste sábado (23/11), por volta das 00h20min  a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado via telefone 193, para dar atendimento de uma ocorrência de um cachorro, que ficou preso numa grade do portão de uma residência.

Segundo informações o cachorro sentiu-se ameaçado por fogo em rejeitos e tentou adentrar na residência de seu proprietário e veio a ficar preso na grade.

Os bombeiros no resgate para soltar o animal da grade, realizaram o corte da mesma, tomando todos os cuidados, para garantir sua integridade física e foi deixado aos cuidados de seus donos.