Cães morrem após serem envenenados no interior de Mafra

Na manhã desta quarta-feira (08), dois cães foram envenenados na comunidade de Bituvinha, no interior de Mafra. Hulk e o Thor, como eram chamados, eram cães de estimação de uma família. O Hulk já estava na família há mais de seis anos e o Thor há três anos.

Segundo o relato da dona dos cães, uma pessoa “sem coração” colocou pacotinhos de veneno dentro de um frango para dar aos animais. A pessoa ficou fazendo barulho no meio do mato próximo a casa da família para que os cachorros perceberem e fossem até o local onde estava o frango envenenado.

No mesmo momento a família ouviu o barulho de motor do carro, que saiu muito rápido do local. Como a estrada é longe da casa, a família não conseguiu identificar a pessoa. Os cachorros correram até o local e comeram o frango envenenado. Em menos de meia hora eles começaram a agonizar e não foi possível fazer nada para salvá-los. Dentro de uma hora os dois morreram.

“Os dois cães eram como se fossem pessoas membros da família. Eles eram a alegria das crianças que iam aos finais de semana lá em casa. Nunca fizeram mal a ninguém. As crianças brincavam com eles como se fossem ursos e eles nunca morderam ninguém. E eram a proteção da nossa casa. Quando precisava reunir o gado eles reuniam sozinhos, pois foram muito bem treinados para isso. E agora essa pessoa sem coração fez essa crueldade com eles, tiraram a vida deles sem ao menos a gente entender o motivo” , lamenta a moradora.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar. A família pede justiça para que isso não venha a acontecer mais na comunidade de Bituvinha, pois os animais tinham um valor muito grande.