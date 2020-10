Compartilhar no Facebook

Nesta quinta-feira, por volta de 23h30, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime na BR 116, em Mafra e abordaram um caminhão VW 24.250 de São João da Barra/RJ.

Durante a fiscalização os PRFs encontraram no interior do baú 405 mil maços de cigarros produzidos no Brasil, sem nota fiscal. O motorista afirmou que não foi emitida nota fiscal dos produtos, razão pela qual a carga e o veículo foram retidos e encaminhados para a Secretaria da Fazenda Estadual.