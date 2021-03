Caminhão da prefeitura de Mafra colide em moto no bairro Jardim América

Compartilhar no Facebook

Por volta das 16h de hoje a guarnição do ASU 467 se deslocou até a Avenida Coronel Severiano Maia, bairro Jardim América, para atender um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

Encontrando no local o caminhão Iveco Euro cargo da Prefeitura de Mafra, de placas de Mafra, conduzido por um homem de 34 anos, que encontrava-se em pé, consciente, orientado, sem lesões aparentes, permanecendo no local a fim de prestar esclarecimentos. O mesmo colidiu com a motocicleta Honda CB 250 Twister que tinha como condutor um homem de 22 anos, que encontrava-se sentado, consciente, orientado, sinais vitais estáveis, já sem o capacete, apresentando ferimento perfurante em região de tíbia, bem como escoriações em sua perna. Após procedimentos foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo.