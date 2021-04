Caminhão e moto se envolvem em acidente no “Trevo da Dirmave”

As guarnições da AR 47 e ASU 467 deslocaram à BR-116 (trevo próximo ao bairro Jardim América), a fim de atender um acidente de trânsito envolvendo os veículos caminhão Scania placas de Jundiaí-SP, conduzido por masculino 55 anos, que nada sofreu permanecendo no local. O segundo veículo Honda Biz, placa de Mafra-SC, conduzida por feminina 52 anos, consciente orientada sinais vitais estáveis, encontrava-se em decúbito dorsal sobre a via, sendo atendida por uma equipe do SAMU/Jaraguá do Sul que passava no local na hora do acidente.

A vítima apresentava escoriações no membro inferior direito (pé), e suspeita de fratura no membro superior direito (antebraço). Após realizados os procedimentos de APH, foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo pela guarnição do Corpo de Bombeiros.

