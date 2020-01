Caminhão tomba próximo ao Trevo de Canoinhas na BR-280

Na manhã desta sexta-feira (10/01) a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a BR-280 no sentido a Canoinhas, próximo ao Trevo da BR-116, para atender um acidente de trânsito, envolvendo um tombamento de um caminhão.

No local a equipe deparou com o Caminhão Carreta da empresa UNI Transportes de Foz de Iguaçu, carregado de canos de ferro, aonde o motorista de 32 anos, veio a perder o controle e acabou tombando ao lado da pista de rolamento.

O motorista foi encontrado perambulando pela via, esta consciente, sinais vitais normais e apresentava ferimento incisivo nos pés e após receber avaliação e curativos se recusou encaminhamento ao hospital.

No caminhão estavam uma menor de 06 anos de idade, encontrada em pé na lateral da via, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, apresentando escoriações no terço medial do membro superior direito. Após procedimentos foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo para maiores cuidados.

No banco dianteiro do caminhão estava à esposa de 27 anos, que foi encontrada em decúbito lateral direito dentro do veículo, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, apresentando suspeita de fratura no terço proximal do membro superior esquerdo, após imobilização foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo para maiores cuidados.

O caminhão permaneceu no local sob responsabilidade da Policia Rodoviária Federal.