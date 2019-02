Caminhões de Mafra e Rio Negro se envolvem em grave acidente na BR-116

Na manhã desta terça-feira (19/02), por volta das 07h15min, aconteceu um grave acidente e bloqueou totalmente a pista da BR-116 em Campo do Tenente, na altura do km 184.

Os caminhões envolvidos no acidente têm placas de Rio Negro (PR), Mafra (SC), Lages (SC) e Flores da Cunha (RS).

Durante o acidente, um caminhão carregado com tubulação de cimento tombou, impedindo a circulação de outros veículos. O único carro envolvido na colisão ficou preso no meio dos caminhões.

Equipes da concessionária Arteris Planalto Sul chegaram ao local do acidente e sinalizaram com cones. Na seqüência, uma carreta bitrem com os dois semirreboques carregados com cimento não conseguiu frear, colidiu contra outros três caminhões e tombou.

Dois motoristas com ferimentos graves foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para avaliação médica. A mulher que estava no veículo Fiat/Siena, que ficou prensado entre os caminhões, sofreu ferimentos leves.