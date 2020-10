Carga de vinho é apreendida em Mafra com notas fiscais irregulares

Na terça-feira, por volta das 23h30, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime na BR-116, em Mafra e abordaram um caminhão Ford Cargo de Pinheiro Preto/SC. O veículo transportava 7.245 litros de vinho em garrafas.

Durante a fiscalização o motorista apresentou várias notas fiscais, porém todas tinham como remetente e destinatário municípios de São Paulo. Na realidade, a carga ia de Pinheiro Preto/SC para municípios de São Paulo. As notas fiscais apresentavam outras irregularidades, ficando caracterizado crime fiscal. O caminhão com as mercadorias foram retidos e a Receita Estadual irá tomar as providências cabíveis.