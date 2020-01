Carona fica ferida em acidente de motocicleta e veículo

No in√≠cio da tarde desta ter√ßa-feira (14/01), por volta das 13h25min a equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram at√© a Rua Capit√£o Jo√£o Braz no bairro da Vista Alegre, para prestar atendimento a um acidente de tr√Ęnsito.

Envolveram-se neste acidente um veículo VW/Gol, onde o motorista de 25 anos nada sofreu e permaneceu no local. O segundo veículo uma motocicleta Yamaha Fazer, tendo como condutor um masculino de 25 anos.

O condutor da motocicleta nada sofreu e na garupa uma feminina de19 anos, encontrava-se ca√≠da sobre a via em dec√ļbito dorsal. Ela estava consciente e orientada, sinais vitais est√°veis, apresentando ferimento abrasivo ter√ßo m√©dio posterior do membro superior esquerdo e regi√£o anterior do ter√ßo m√©dio do membro inferior direito.

Após atendimento pré-hospitalar a mesma foi encaminhada a UPA, ficando o local aos cuidados da Policia Militar de Mafra.