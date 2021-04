Carreta adulterada é identificada pela PRF na BR-116 em Mafra

Policiais rodoviários federais identificaram na noite desta terça-feira (27), uma carreta adulterada na BR 116 em Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante abordagem a uma carreta Scania placas de Otacílio Costa/SC, os agentes verificaram que o modelo do veículo registrado no documento (CRLV) era diferente da marcação da cabine. A partir daí, os policiais iniciaram uma vistoria minuciosa e encontraram outros indícios de adulteração: o número de inscrição do chassi em superfície irregular e com caracteres desalinhados, a numeração nos vidros irregular e as portas em desconformidade com o padrão da fabricante.

Diante da constatação de adulteração nos sinais identificadores, a carreta foi levada à Delegacia de Polícia de Mafra, onde vai passar por perícia para verificar se é produto de crimes como furto ou roubo. O condutor foi ouvido na condição de testemunha.