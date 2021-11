Carro capota no bairro Vila Nova em Mafra

Por volta das 09h11 desta quarta-feira (24), as guarnições das viaturas AR-47 e ASU-467, acionadas pelo COBOM, deslocaram até à Rua Germano Neundorf, bairro Vila Nova, próximo a Escola Professora Maria Paula Feres, para atender um acidente de trânsito tipo capotamento. Foi encontrado no local o veículo GM Corsa com Placas Mercosul, capotado sobre a via.

Já fora do veículo encontrava-se uma feminina de 25 anos de idade. A mesma estava sentada, consciente agitada, sinais vitais normais apresentando uma pequena lesão no braço esquerdo. Após avaliação e procedimentos, a mesma foi protocolada e conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica. O local ficou aos cuidados da Policia Militar de Mafra.