Carro colide em equino na BR-116 em Mafra

Por volta 20h deste domingo (22), o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atendimento de um acidente de trânsito na BR-116, Km 02, envolvendo o Corsa Classic de Curitiba-PR que colidiu contra um equino.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O condutor, um masculino de 44 anos, encontrava-se fora do veículo em decúbito dorsal sobre a grama, estando consciente e orientado, apresentando vários ferimentos na face, região frontal do crânio, algia cervical e suspeita de luxação no ombro direito.

A passageira, uma feminina de 03 anos, estava consciente e orientada, sem lesões aparentes, amparada por uma popular. Segundo relato do condutor a mesma estava no banco traseiro do veículo na cadeirinha com cinto de segurança.

Após os procedimentos de APH, ambos foram conduzidos para o Hospital São Vicente de Paulo, o local ficou aos cuidados da PRF e Autopista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -