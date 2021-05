Carro e moto colidem na Vila Nova

Nesta segunda-feira, por volta das 13h20, o Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Gustavo Friedrich, em frente ao supermercado MIG , Vila Nova.

Onde o primeiro veículo um Ford Ka, com placas Mercosul, tendo como condutora uma feminina de 34 anos, que nada sofreu permanecendo no local para providências necessárias.

O segundo veículo uma Yamaha Neo, com placas de Mafra, tendo como condutora uma feminina de 62 anos, após avaliações, foi constatado suspeita de fratura no ombro direito, e após procedimentos de APH, e imobilizações, foi conduzida e entregue á equipe médica do Hospital são Vicente de Paulo, sem agravo no seu quadro clínico.