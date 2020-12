Carro e moto colidem no bairro Restinga

Compartilhar no Facebook

Por volta das 12h30 da quinta-feira, as Guarnições ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocaram-se até a Rua José Frosch, Restinga, para prestar atendimento ao acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda CG, tendo como condutor um masculino de 53 anos, que foi encontrado sentado ao lado da via, estando consciente e orientado.

Durante avaliação, não referiu algia em coluna e teve como ferimentos laceração no antebraço esquerdo e suspeita de fratura fechada em tíbia e/ou fíbula sendo imobilizado e conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo. A condutora do VW/Virtus, uma feminina de 52 anos, nada sofreu permanecendo no local a fim de prestar esclarecimentos à Polícia Militar.