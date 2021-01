Carro encalha e pega fogo após tentativa de retirá-lo da lama

Por volta das 18h deste sábado (30), o Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Estrada Geral do Campo Novo, sentido localidade de Barracas, a fim de atender a solicitação de incêndio envolvendo o veículo Fiat Strada Working, ano 2015 com placas de Papanduva-SC, qual já havia sido consumido pelo fogo, havendo apenas chamas em fase terminal no seu interior, sendo extinta e realizado o resfriamento.

No local encontravam-se um masculino de 35 anos, qual relatou ser o condutor do veículo e tendo como passageiro um masculino de 39 anos, sendo que ambos nada sofreram. Relataram que o veículo veio a encalhar e na tentativa de retirar da lama, surgiu fumaça por debaixo do capô e em seguidas as chamas, tentando ainda o combate com um extintor porem sem êxito.

Após a coleta das informações e orientado aos presentes a guarnição retornou ao quartel.