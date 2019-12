Casa é invadida em Rio Negro

Uma casa no bairro Campo do Gado foi invadida na noite desta terça-feira, por volta das 23h. Um vizinho fotografou o invasor e avisou a moradora, que não estava no local no momento. O invasor não conseguiu acessar a parte interna da casa. Segundo a testemunha, o suspeito já havia sido visto na rua pouco antes. Ele estava com roupa preta e capuz e entrou na casa, saiu e pouco tempo depois retornou. Fica o alerta para que todos protejam suas residências o máximo possível. A população de Rio Negro há tempos pede mais policiamento na cidade. Constantemente as páginas policiais mostram situações de assaltos e de casas invadidas, que ocorrem até mesmo durante o dia.

