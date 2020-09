Casa pega fogo em Mafra e idosa morre carbonizada

Uma idosa de 64 anos morreu carbonizada após a casa onde ela morava com a irmã, de 66 anos, pegar fogo em Mafra. A situação aconteceu no fim da tarde do último domingo (6) no bairro Jardim América. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Voluntários, a equipe retornava do atendimento de outra ocorrência quando percebeu o incêndio na casa.

O imóvel de madeira tinha, aproximadamente, 36 metros quadrados e já estava completamente incendiado. Segundo os bombeiros, após desligar a energia elétrica, a equipe realizou os procedimentos para impedir que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Durante o procedimento, foi localizado o corpo carbonizado da idosa dentro de um dos quartos.

A equipe utilizou cerca de seis mil litros de água para o rescaldo. Todo o processo durou uma hora e meia.

A Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. O Instituto Geral de Perícias (IGP) também esteve no local para averiguar as possíveis causas do incêndio e recolher o corpo da vítima.

* Com informações do site NSCTotal

Vídeo espalhado nas redes sociais mostra o momento do incêndio: