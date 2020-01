Casa pegou fogo nesta quinta-feira em Mafra

Compartilhar no Facebook

1 de 6

Por volta das 16h40 desta quinta-feira (09), o Corpo de Bombeiros de Mafra combateu um incêndio em uma residência localizada na Rua Ricardo Voss, no bairro Jardim Cristal. A proprietária do imóvel sofreu um mal súbito ao ver a situação e foi conduzida até a UPA para cuidados médicos.

No local foi constatado um incêndio em fase de desenvolvimento completo de grandes proporções em uma residência de aproximadamente 50 m². De pronto foram armadas duas linhas de combate para ataque direto e em cerca de 30 minutos as chamas foram extintas, sendo utilizados para o combate 4.000 litros de água, feito o rescaldo e informando moradores as medidas a serem tomadas. O local foi deixado em segurança aos cuidados dos demais moradores da edificação.

Fotos: Corpo de Bombeiros de Mafra/Divulgação