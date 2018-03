Casal embriagados entram em via de fatos no São Lourenço

Mulher leva golpe de tábua na cabeça e marido uma facada no braço

Compartilhar no Facebook

No inicio da madrugada da última sexta-feira, por volta das 00h50min a Policia Militar de Mafra, atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Germano Neundorf na localidade de São Lourenço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Chegando ao local a equipe da PM constatou que o casal estava embriagado, onde a mulher de 42 anos de idade foi encontrada caída fora da residencia. A mulher foi agredida fisicamente com tapas e recebeu um golpe de tábua na cabeça, desferido pelo seu marido.

O marido de 49 anos de idade estava no interior da residência e apresentava um corte no braço, causado por um golpe de faca.

O marido foi preso em flagrante, por Lesões Corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha, sendo ambos conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.