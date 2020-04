Casal foi agredido na Vila Argentina

Na noite deste domingo (12/04) por volta das 19 horas a equipe da Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Euclides da Cunha no bairro da Vila Argentina, para atender uma ocorrência de violência contra um casal.

No local em contato com a vitima, sendo um homem de 26 anos de idade o mesmo relatou aos policiais, transitava pela via, momento que foi surpreendido, por um morador da vila, que veio o agredir com uma paulada na cabeça. Sua esposa de 19 anos foi agredida com uma paulada na boca.

Outra vitima, um homem de 29 anos relatou que o agressor, atirou pedras em seu veículo, causando danos. Uma quarta vítima, uma mulher de 23 anos de idade foi agredida com um soco no olho.

Conforme as vítimas todas as agressões ocorridas sem qualquer motivação ou justificativa.

O autor das agressões não foi localizado, sendo orientadas as vítimas e lavrado o Boletim de Ocorrências.