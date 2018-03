Casal leva desconhecido ao motel e fica sem veículo

Um fato até então inusitado e confuso, foi atendido pela Policia Militar de Rio Negro na manhã deste domingo, por volta das 06h50min.

Conforme relatou a mulher a Policia Militar a mesma estava num motel em Rio Negro, juntamente com seu convivente e mais um elemento que teriam conhecido no centro da cidade e o convidaram.

A mulher não soube informar dados pessoais deste elemento, onde por volta das 03 horas da madrugada, solicitaram a ele para que fosse até um estabelecimento comercial trocar dinheiro.

O elemento com o cartão de crédito do Bradesco da mulher e com o veículo do casal, saiu do motel e não mais retornou, deixando o casal a pé no local.

O casal não soube dar maiores características do veículo, apenas que seria uma Fiat/Pálio Preto ano 2012, com adesivo de uma revenda  de veículos na parte traseira.

De posse das informações uma equipe da PM, realizou patrulhamento, mas não encontraram o dito veículo e nem mesmo o desconhecido que saiu para buscar dinheiro e não mais retornou.