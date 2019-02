Casal passa por maus momentos nas mãos de assaltantes no bairro Seminário

Por volta das 16 horas desta segunda-feira (11/02) a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denúncia pela Sala de Operações, uma situação de roubo na Rua Vigand Paulo Henrique Withig no bairro Seminário.

No local em contato com a vitima a mesma relatou que chegaram três elementos, com blusas de moletom e capuz, os quais usavam para cobrir os rostos e de calça jeans, todos armados com revolveres.

O proprietário entrou em luta corporal com os elementos e na seqüência um dos assaltantes, agarrou sua esposa e encostou uma arma em sua cabeça. Diante dos fatos o proprietário se rendeu e os elementos solicitaram ao mesmo que queriam sua pistola. Ele mencionou que não tinha pistola, somente uma espingarda velha a qual entregou a eles.

Um dos três elementos visualizou munições de calibre 22 e pediu a outra arma e foi obrigado a dizer onde estava. Logo após revistaram todos os cômodos da residencia atrás de dinheiro.

Devido estar muito nervoso e as ameaças contra ele e sua esposa, foi obrigado a entregar o dinheiro em torno de R$ 30.000,00, entre dinheiro e cheques.

Logo após eles se evadiram a pé sentido a Campina dos Andrades e mais tarde aconteceu outra ligação que os mesmos passaram sentido Quiosque do Bruno.

Os policiais realizaram buscas nas imediações, mas nenhuns dos três elementos foram encontrados e a vitima foi orientada.