Por volta das 09h deste domingo (23), a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Rua Santa Cruz, Vila Ivete, a fim de realizar o resgate de um cavalo que havia caído em um túmulo no Cemitério Municipal.

Foi utilizado o munk e tirantes para a retirada do referido animal que não apresentava ferimentos aparentes.

Após o resgate a guarnição retornou ao atendimento de outra ocorrência que estava em andamento.