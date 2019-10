Cavalo é resgatado no trevo da 116 com 280 em Mafra

Compartilhar no Facebook

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, na tarde desta sexta-feira (11/10), por volta das 14h40min, foi acionada quando retornavam de um atendimento de acidente de trânsito para averiguação de um cavalo, estava solto na rodovia da BR-116, proximidades do trevo da BR-280, sentido a Rio Negrinho.

Os bombeiros encontraram o animal no interior de uma propriedade particular, nas proximidades da Rodovia BR 116. Ao tentar capturá-lo o cavalo tomou destino para via pública (Rua Benemérito Paulo Frogel), e após conseguir cercá-lo, o mesmo foi contido e capturado.

Nenhum morador da redondeza conheceu quem é o proprietário. O mesmo foi deixado na residência de propriedade de uma senhora, que gentilmente cedeu um espaço.

Após solicitações efetuadas pelo COBOM, para Auto Pista e Defesa Civil. A Defesa Civil se prontificou em buscar solucionar um destino adequado.