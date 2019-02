Na noite deste sábado (09/02) o Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionados para comparecer a localidade do Saltinho do Canivete no interior do município, aonde um cavalo acabou caindo numa fossa de aproximadamente dois metros de profundidade.

O animal foi içado através de cintas e guindaste da viatura e foi retirado sem lesões, ao seu proprietário que agradeceu a ação deste militares, que trabalham em prol dos munícipes.

