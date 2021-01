Celular furtado em Rio Negro é rastreado e PM de Mafra prende dois homens

No sábado (23), por volta das 14h, foi informado à Polícia Militar de que um aparelho celular que havia sido furtado durante a madrugada em uma residência no município de Rio Negro, foi rastreado e que a localização em tempo real indicava que o aparelho se encontrava no loteamento Chableski.

As guarnições então deslocaram até o local, que tratava-se de um ponto de tráfico de drogas. No interior do ambiente as guarnições localizaram um homem por estar com mandado de prisão ativo, o que motivou a entrada na casa. No local encontraram o aparelho furtado, um iPhone 11- Apple, escondido no banheiro.

Durante a busca na casa foi encontrada certa quantia de substância semelhante a crack em um pote travado no vaso sanitário, contendo 42 pedras de crack, um rolo de papel alumínio e um papel com anotações demonstrando movimento de tráfico de drogas. Foram apreendidos ainda no local diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos sem nota fiscal.

Diante dos fatos, foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil um homem de 23 anos com Mandado de Prisão, e o morador da residência, um homem de 20 anos, o qual não soube explicar a procedência dos materiais apreendidos.