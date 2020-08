Chegou em casa embriagado e ameaçou a mulher de morte

Compartilhar no Facebook

No início da madrugada deste domingo (02/08) por volta das 00h05min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Benemérito Ulisses Schelbauer no Espigão do Bugre, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a vitima (mulher) de 39 anos de idade a mesma relatou aos policiais, que estava dormindo com seu filho.

Momento que o seu companheiro chegou a casa embriagado e começou a lhe ameaçar de morte, tendo inclusive quebrado a TV do seu filho, obrigando ela e o filho a fugirem de casa e buscar abrigo em vizinhos.

O agressor ao avistar a chegada da PM, fugiu para o matagal, sendo prestado atendimento e orientações a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência por Ameaça, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha.