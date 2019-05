Ciclista menor de idade é atropelado por veículo na Vila Ivete

Na tarde deste último domingo (05/05), por volta das 14h35min a guarnição ASU-233 do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a Rua Gumercindo Marés na Vila Ivete, para dar atendimento a um acidente de trânsito, envolvendo um ciclista e um veículo.

No local os bombeiros encontraram o ciclista de 14 anos de idade, deitado em decúbito dorsal sobre a via, sendo aparado por populares. O ciclista estava com sinais vitais normais, mas apresentava ferimento cortante no pé esquerdo e suspeita de luxação na região do joelho.

Após os atendimentos pré-hospitalar o ciclista foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo para avaliação médica. O motorista do veículo GM/Celta de 18 anos, permaneceu no local e nada sofreu.