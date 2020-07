Colidiu em poste na Estação Nova e fugiu do local

Na noite desta sexta-feira (10/07), por volta das 23 horas a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu uma informação que um veículo havia colidido contra um poste de energia elétrica.

Uma equipe policial se deslocou até ao local e constatou a veracidade dos fatos, onde o motorista de uma GM/Monza perdeu o controle do veículo e colidiu no poste, vindo a derrubá-lo e quebrá-lo.

O motorista empreendeu fuga antes da chegada da polícia. Diante dos fatos foi efetuado o boletim e as notificações do veículo, sendo constatado que estava com a documentação em atraso. O veículo não foi recolhido devido a resolução do CONTRAN.