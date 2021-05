Colisão entre duas motocicletas na BR-280 em Mafra

Na tarde deste sábado (22), por volta das 15h, o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado via COBOM para uma colisão entre duas motocicletas, na BR-280, km 08.

No local foi constatado que uma moto CBR Hornet 600 com placas de Mafra, conduzido por um masculino, de 47 anos, que encontrava-se consciente, orientado, deambulando na cena, referia algia no MID, porém, preferiu não ser conduzido ao pronto socorro, assinando o termo de recusa de atendimento.

A outra moto, uma Honda CG 160, com placas Mercosul, conduzido por um masculino de 22 anos, que após avaliação apresentou escoriações em ombro e cotovelo, e ferimento com suspeita de fratura fechada no MID. Após procedimentos de APH, o mesmo foi conduzido e entregue à equipe médica de plantão, sem agravo no seu quadro. O local ficou aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.