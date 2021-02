Colisão frontal na BR-280 em Mafra

Por volta das 10h45 deste sábado (06), O Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu a uma ocorrência na BR-280, na Vila Pscheidt.

Houve um acidente de trânsito com colisão frontal envolvendo os veículos: um caminhão Mercedes Bens Atego de placas de Mafra-SC, conduzido por um masculino de 24 anos, que nada sofreu permanecendo no local. O segundo veículo um Chevrolet Corsa também com placas de Mafra-SC, conduzido por um senhor de 48 anos, que estava dentro do veículo, consciente, orientado, apresentava suspeita de fraturas na pelve e arcos costais lado direito, apresentava ferimento cortante em membro superior direito (braço) e inferior direito (perna), sendo que o mesmo foi conduzido ao hospital São Vicente de Paulo pela guarnição do ASU 467.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como carona dianteiro encontrava-se um senhor de 47 anos, inconsciente, preso às ferragens, apresentando politraumatismo, que após ser retirado das ferragens foi conduzido pela equipe do Samu. Após a guarnição auxiliar na limpeza da pista deixou o local aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.