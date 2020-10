Com faca de cozinha ameaçou matar a ex-mulher e os filhos

Compartilhar no Facebook

Na noite da última sexta-feira (25/09) por volta das 19h35min a Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Arnoldo Bley no bairro da Vila Paraná, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a solicitante (mulher) a mesma relatou aos policiais que seu ex-marido chegou a sua residência e de posse de uma faca de cozinha, ameaçou-a de morte, dizendo também que mataria os filhos dela também.

A mulher relatou que seu ex-marido ainda quebrou alguns objetos da residência e uma máquina fotográfica de sua filha. A vítima foi orientada e com as características do agressor a equipe policial realizou rondas nas proximidades, mas o mesmo não foi encontrado.