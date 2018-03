Comerciante teve a visita de dois elementos que exigiam dinheiro de divida

Compartilhar no Facebook

Na noite desta sexta-feira por volta das 22h15min a Policia Militar de Mafra foi acionada para comparecer a Ria José Cassias Pereira no bairro Vila Nova, para atender uma ocorrência num estabelecimento comercial.

No local em contato com o proprietário o mesmo relatou aos policiais, que estiveram em seu estabelecimento comercial, dois elementos que dava a entender que estava armados e exigiam certa quantia em dinheiro do caixa e algumas mercadorias.

Conforme os elementos, eles exigiam o dinheiro e algumas mercadorias, devido o proprietário, ter uma suposta divida com outra pessoa.