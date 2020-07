Comércio de Mafra é vitima de golpe de notas falsas

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (03), por volta das 12h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Tenente Ari Rauen, Alto de Mafra, onde a proprietária de uma lanchonete relatou que uma mulher comprou refrigerantes e pagou com uma nota de cem reais, e que após a saída da referida mulher constatou se tratar de uma nota falsa.

Por volta das 13h20, a proprietária de uma Petshop relatou que uma mulher comprou um pote para ração e pagou com uma nota de cem reais e como no momento havia outros clientes no estabelecimento, somente constatou ser uma nota falsa algum tempo depois. Foram realizadas rondas, porém nenhuma mulher suspeita foi localizada, sendo orientadas às vítimas e lavrado o Boletim de Ocorrência.