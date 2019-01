Construção foi visitada no bairro Jardim do Moinho em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Policia Militar de Mafra, por volta das 09 horas da manhã deste sábado (19/01), foi solicitada para atender uma ocorrência de furto a uma residência em construção, localizada a Rua Fiscal Armando Fernandes no bairro Jardim do Moinho.

No local em contato com o pedreiro da obra o mesmo relatou que ao chegar para trabalhar, constatou que o local foi alvo de roubo. Constatou o sumiço de várias ferramentas e materiais de construção, tais como, escada articulada, carrinho de mão, rádio portátil, 10 quilos de arame, entre outros, não sabendo precisar o horário do fato.