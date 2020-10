Corpo de Bombeiros atende acidente envolvendo carro e ciclista em Mafra

Compartilhar no Facebook

Por volta das 19h desta sexta-feira (02) o Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu a um acidente de trânsito evolvendo um ciclista e o veículo Fiat Uno com placas de Santa Terezinha-SC, conduzido por um masculino de 34 anos, o qual permaneceu no local sem lesões aparentes.

O ciclista, um masculino de 17 anos, encontrava-se em decúbito lateral esquerdo em via pública, estando consciente e orientado, com ferimento corto contuso na região do crânio e escoriações pelo corpo, sinais vitais estáveis. Após atendimento pré hospitalar foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo.