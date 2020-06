Corpo de Bombeiros atende acidente envolvendo dois carros em Mafra

Por volta das 13h desta segunda-feira (15), o Corpo de Bombeiros de Mafra prestou atendimento na Rua 07 de Setembro. O acidente de trânsito envolveu dois veículos.

O Hyundai HB20, com placas de Mafra, estava lateralizado no centro na via, tendo como condutor um masculino de 86 anos, que encontrava-se sentado no interior do veículo, estando consciente e orientado, sem lesões aparentes. Após estabilização do veículo e abertura de portas o condutor foi retirado em segurança do veículo e conduzido a UPA. O outro veículo envolvido é um VW UP com placas de Rio Negro, que se encontrava estacionado na lateral da via sem ocupantes, tendo apenas danos materiais. Os veículos permaneceram no local sob responsabilidade da Polícia Militar.