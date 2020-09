Corpo de Bombeiros de Mafra atende grave acidente na Vila Pscheidt, em Mafra

Por volta das 08h36 desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros se Mafra prestou atendimento na BR 280, km 161, localidade de Vila Pscheidt, em um acidente de trânsito.

A colisão seguido de capotamento envolveu o veículo Ford Ka, tendo como condutora uma feminina de 33 anos, que encontrava-se no interior do veículo, estando consciente e orientada, com dores no membro superior esquerdo (terço medial). Ela foi amparada pela guarnição de Bombeiros Militares de Rio Negrinho que retornavam de serviço. Foi realizado o desencarceramento para retirar a vítima em ângulo zero, e após atendimento pré-hospitalar foi conduzida ao Hospital São Vicente de Paulo.

O segundo veículo envolvido é o Caminhão VW Delivery 11.180, conduzido por um masculino de 39 anos, sem lesões aparentes. Ele ficou no local a fim de prestar esclarecimentos a PRF.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros