Corpo de Bombeiros de Mafra combate incêndio em caminhão na BR-280

Na manhã desta terça-feira (22), as guarnições do Abtr-100 e Asu-467 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionados via COBOM para atendimento de ocorrência de incêndio em caminhão na BR-280, no “Trevo da Maxicar”.

No local foi confirmada a ocorrência e constatado que havia fumaça no rodado traseiro da carreta com placa Piên-PR, conduzido por um senhor de 35 anos que nada sofreu.

Foi utilizado uma unidade extintora de PQS 4 kl para ação preventiva, visto que não havia chamas no rodado. Após resfriamento natural da roda o caminhão seguiu destino até o Centro de Serviço da Prefeitura de Mafra sendo acompanhado pela vtr Abtr-100 como forma preventiva.