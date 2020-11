Compartilhar no Facebook

Por volta das 15h30 da segunda-feira (16), a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a localidade de Avencal de Cima, para atender a solicitação de incêndio em lavoura de soja e mata nativa, atingindo uma área estimada de 25.000 m², levando mais de duas horas para a extinção e gastando aproximadamente 17.000 litros de água, compreendendo a viatura ABTR-100 e um Trator com tanque pipa.

