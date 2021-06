Corpo de Bombeiros de Mafra combate incêndio em madeireira

Por volta das 01h14 desta sexta-feira (25), o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atender um incêndio na madeireira situada na Rua Benemérito Ramiro Ruthes, bairro Km 09, próximo ao Raízes da Tradição no município de Mafra.

No local há um silo de aproximadamente 32 m² com capacidade de armazenar 100 m³ de serragem. O incêndio estava na fase de desenvolvimento no silo.

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Prontamente a guarnição realizou a avaliação do local, o gerenciamento dos riscos e imediatamente montou uma linha adutora com duas linhas de ataque. Uma equipe acessou a parte de cima do silo e iniciou o combate às chamas pelo alçapão enquanto outra equipe de Bombeiros efetuava o ataque pelas aberturas embaixo e concomitantemente retirando o material (serragem) que não estava queimando.

Ap√≥s o controle dos focos de inc√™ndio foi necess√°rio uma equipe adentrar no silo (devidamente equipado com EPI e EPR) para retirar grande parte da serragem, pois o material queimava em superf√≠cie e profundidade. Foram utilizados 14.000 litros de √°gua para a total extin√ß√£o do fogo. As edifica√ß√Ķes adjacentes da empresa n√£o sofreram danos.

Ap√≥s 2h15 de opera√ß√£o o inc√™ndio foi debelado e o local foi deixado aos cuidados encarregado da noite da madeireira e as guarni√ß√Ķes retornaram ao Pelot√£o em estado de prontid√£o.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -