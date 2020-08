Corpo de homem é encontrado no rio Negro neste domingo (16)

Na tarde deste domingo (16), o Corpo de Bombeiros de Mafra retirou das águas do rio Negro o corpo de um homem com aproximadamente 40 anos, sem sinais vitais.

Segundo os bombeiros, o homem foi encontrado boiando no rio na divisa com a localidade de Baitaca. Ele vestia uma calça jeans, tênis e camiseta preta. O corpo não apresentava sinais de violência. Equipes dos IGP (Instituto Geral de Perícias) no Paraná estiveram no local e fizeram o recolhimento do corpo. Agora, o IML (Instituto Médico Legal) fará uma perícia para descobrir o que teria causado a morte da vítima.