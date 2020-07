Corpo é encontrado no Rio da Lança, em Mafra

Por volta das 16h43 desta segunda-feira (20) o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até as águas do rio da Lança, aos fundos do Peri, no Centro, para a retirada de um corpo de um masculino sem identificação, que se encontrava parcialmente submerso em decúbito lateral esquerdo na margem do rio, com ausência total de sinais vitais.

Realizado o acionamento da Policia Civil e IGP e após estes órgãos investigativos realizarem os procedimentos cabíveis, as guarnições auxiliaram na retirada usando uma maca rígida e cabos transpondo o corpo barranco acima encaminhando o mesmo até a viatura do IGP.